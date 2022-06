Baños pequeños: ¡10 tips para que se vean GRANDES!

Si no tienes la opción de agregarle una gran ventana que permita entrar la luz natural, entonces es tiempo de darle su propia luz. Para esto es importante saber qué puntos iluminar, y con qué dirección. Por ejemplo, para lograr que los muebles y accesorios luzcan más, y no tener que agregar muchos, sino estrictamente los necesarios, podemos agregar pequeñas fuentes de luz vertical que los hagan resaltar. Por el contrario, la luz horizontal nos ayudará a que tu baño no luzca tan estrecho, como en esta propuesta de Estudio Tanguma.