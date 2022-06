Baños modernos – 10 ideas de azulejos fabulosos

El baño es el espacio más personal de nuestra casa. Muchas veces es la primera habitación que visitamos al iniciar el día, o la última antes de ir a la cama. También es testigo de nuestros rituales de belleza y un espacio dónde no sólo limpiamos nuestro cuerpo, si no dónde también nos liberamos del estrés diario, o del sueño.

Y para que este espacio tan especial sea presente acogedor es necesario darle una imagen única, en la cual reflejemos nuestra personalidad y al mismo tiempo nos transmita esa sensación de tranquilidad que inspire nuestros días. Pero hay un elemento constante en este cuarto que a veces complica un poco el decorado: la humedad. El constante contacto con el agua puede dañar algunos materiales, por lo que es importa te elegir con cuidado. Pero hay un material que siempre será muy útil en la decoración de nuestro baño: los azulejos. Y si no nos crees, te invito a echarle un vistazo a estos hermosos diseños que no sólo cautivarán tu vista, si no que querrás llevarlos inmediatamente a tu baño.