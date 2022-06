homify 360°: Secret Guest House y el misterio de la belleza arquitectónica

Al sur de la ciudad de México en la delegación Álvaro Obregón encontramos la colonia Chimalistac, la cual debido a su composición arquitectónica y contenido de varios monumentos, fue decretada en el 2012 como patrimonio tangible e intangible de la ciudad.

Ciertas colonias en la ciudad por su historia y antigüedad caen en esta catalogación por lo que intervenir los inmuebles no está permitido en pos de la memoria cultural y social que se busca proteger. Sin embargo los habitantes de dichos inmuebles no siempre están comprometidos con esta loable labor por lo que buscan diferentes formas de intervenir sus viviendas de la mejor forma sin violentar el patrimonio y conciliar sus propios deseos con un bien mayor que no alcanzan a visualizar si no hay ganancias para sí mismos de por medio.

Este fue el caso de Secret Guest House de los profesionales de Pascal Arquitectos quienes bajo un argumento de ’evitar el pastiche,’ y tras varias juntas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia materializan en el inmueble un equilibrio entre adaptación y mimetización con el entorno que satisficiera ambas partes.

Y como en homify nos gustan los proyectos que buscan solucionar grandes problemas, en este caso la cuestión de violentar o no el patrimonio, quisimos mostrate lo que lograron.