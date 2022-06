15 ideas con piedra laja que harán lucir tu fachada

En esta casa, recubierta toda de ladrillos, te puedes dar cuenta que la piedra laja no está fuera de contexto, se ve integrada completamente a los materiales usados en la fachada, el vidrio, el ladrillo y mucha vegetación rodeándola. Cuando uses ladrillo en tu fachada prueba en un 3D cómo se vería parte de la construcción en piedra laja, eso te ayudará a convencerte si la usas o no en esta combinación.