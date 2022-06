homify 360°: Proyecto Internacional – M/Y CRN 133 “Saramour” Yate a tu manera

Aunque México es bendito en la presencia de playas que rodean las tres cuartas partes de nuestra periferia, el concepto de Yate no es algo tan común en nuestro imaginario colectivo puesto que lo relacionamos con la idea de mucho dinero. Y efectivamente, un Yate es finalmente un hogar en el mar destinado para personajes con cierta afluencia económica muy lejana de la realidad de muchos de nosotros, sin embargo no por ello no podemos dejar de admirar lo que se puede lograr en estos espacios para hacerlos cómodos, habitables y sobre todo invitantes a quedarse más de un verano en altamar.

Así que si sufres de mareos quizá sea la mejor oportunidad para disfrutar de este Yate Italiano M/Y CRN 133 Saramour de los profesionales de CRN, a tu manera que te traemos el día de hoy en nuestro proyecto internacional en homify…