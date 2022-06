9 Fantásticas Ideas Minimalistas para tu Cocina

El correcto empleo del color y el manejo de los materiales, ayudan a lograr un espacio de ensueño. En los diseños minimalistas, la predominancia de las formas cuadradas y rectangulares harán un juego de perspectivas y volumen sin la necesidad de ornamentos.

Ivantsov Design Studio no deja nada a la vista que no pueda ser guardado, en este tipo de cocinas, es indispensable contar con muebles que tengan gran capacidad de almacenaje para mantener el orden perfecto en el espacio; esto incluye no dejar expuestos los electrodomésticos preferentemente. Un detalle que muestra el cuidad de este diseño, es el de su estufa empotrable, que reduce las distracciones visuales y espaciales.

En estas cocinas, el orden tiene el reinado.