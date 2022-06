Los 7 mejores materiales para las superficies de tu cocina

Las encimeras de granito muchos dicen que han pasado de moda, ya no se usan, pero no es así, todavia se consiguen muchos diseños con este material.Sus cualidades son varias y de las buenas, gran dureza, no se rayan, resisten el calor pudiendo apoyar en ellas ollas y cazuelas sin tener problema, aguantan golpes y tiene una variedad de colores a elegir, no tanto como los otros materiales que viste anteriormente.

Hay un problema, nada es perfecto, es un material relativamente poroso puede penetrar en el lel aceite y quedar como una mancha permanente. En cuanto a precios te digo que consigas granito nacional si quieres mantener el presupuesto, se consiguen muy bellos y con precios asequibles, pero si buscas granito importado el precio se dispara y llega a ser tan costoso como las encimeras de cuarzo compacto.