5 casas modernas con sus planos (¡te encantarán!)

Si el terreno donde quieres hacer tu casa no es muy grande, pero además tienes la idea de tener un jardín donde puedas sembrar tus plantas y jugar los muchachos, hasta tener una pequeña alberca, pues no te queda otra opción que hacer tu casa de dos plantas. Tendrás una agradable experiencia cuando vayas con el arquitecto de tu confianza, si eliges alguno de los profesionales que te muestra homify en sus páginas, seguro encuentras alguien que vive en tu ciudad, te llevarán a la realidad cualquiera de las idea que tu encuentres en nuestros artículos.

En este libro de ideas en particular te estamos mostrando 5 casas de dos plantas con fachadas en 3D, para que puedas visualizar cual de estas tiene más parecido con lo que tu necesitas, para hacer realidad tu casa, pero no se te olvide que contar con un profesional de la arquitectura para que afine todos los detalles y coordine el proyecto, es muy importante. Un arquitecto te garantiza la calidad del proyecto es una buena inversión que no puedes dejar de lado. Acompáñanos a visualizar estas 5 casas.