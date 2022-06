Una familia modernizó su casa ¡y quedó fabulosa!

La primera imagen muestra el ambicioso proyecto de la fachada y la segunda imagen el estado de la vivienda. Si bien la construcción se encuentra en perfectas condiciones, también es notable que se ha descuidado un poco: el jardín no se ha podado, no tiene forma y no se aprovechan sus colores, la teja y la piedra laja color naranja le da un aspecto de carácter tradicional que ya no luce atractivo. El juego de planos que da la diferencia entre pretiles se mira interesante pero, al ser del mismo color, no se aprovechan los niveles.

El proyecto rescata la organización y el desplante de los volúmenes principales: la cochera se amplía gracias al pretil uniforme, el umbral se moderniza retirando las tejas y creando una serie de espacios delimitados con medios muros y senderos, y el jardín se propone bien cuidado y reforestado.