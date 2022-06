Rústica y acogedora: ¡esta casita es sensacional!

No tenemos la información de los metros cuadrados de construcción de esta casa, pero vemos que no es muy grande. Por ello, era importante, que los ambientes convivieran entre sí y que no hubiera barreras que los separaran. Esto es un recurso utilizado en espacios pequeños, para aprovechar el espacio, pero también para permitir el paso de la luz natural a todas las esquinas.

