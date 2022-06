Cómo diseñar un baño que tenga ¡todo! – 12 consejos brillantes

Un baño independiente no es nada nuevo . Una ducha independiente, sin embargo el algo que no vemos todos los días. El diseñador minimalista On Reflections Ceramics LTD creó en Bristol algunas innovaciones : La ducha abierta ofrece una gran cantidad de espacio para dos personas . Aquí el tener dos cabezales de ducha evita que haya conflicto por preferencias de temperatura. Además, este baño no solamente es moderno en cuanto a su diseño estético, cuenta con un panel de control que puede pre-programar las preferencias de temperatura, presión e iluminación de los usuarios.