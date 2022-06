Se ve como madera pero ¿es madera? Revestimientos y pisos como de madera

Holz + Floor GmbH | Thomas Maile | Living with nature since 1997

Para terminar iremos por donde comenzamos. Hay los que no les importa en lo más mínimo la naturaleza y muy a nuestro pesar tenemos que considerarlos. Sin embargo recomendamos ampliamente que no se siga esta línea puesto que la naturaleza no durará por mucho tiempo, no abrazamos árboles pero si es una cuestión preocupante que debemos revertir.

Tras esto, las superficies pueden recubrirse de paneles y tipos de madera creando un efecto tridimensional que juega con las diversas superficies de este material, color y textura. Así, si buscamos que la madera este en nuestro hogar constantemente, las opciones son variadas pero repetimos, siempre será mejor optar por opciones que eviten este material por un compromiso social y ético con la naturaleza y el propio desarrollo urbano.

