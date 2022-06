12 terrazas en esquina: ¡modernas y fabulosas!

No me digas que no te rindes ante este imponente paisaje, creemos que todos caeríamos sentados en las cómodas y originales sillas de la terraza en esquina, con la boca abierta de par en par, seguro que tu también. Esta es una de las terrazas de esquina mejor aprovechada, ya que sin nada que interrumpa la contemplación de esa montaña te puedes quedar allí en ella por horas. El cambiante paisaje se presenta al transcurrir el día, con las variaciones de luz y sombra sobre ese paisaje.