Una casa sencilla y sin pretensiones, con un interior inimaginable…

Muy combinada la cama con la cortina y el resto de los muebles de la habitación, sencilla, acogedora y luminosa. La ventana amplia, que se puede tener una ventilación natural excelente. La alfombra sobre el piso de madera oscura, y la manta sobre la cama, realmente no se ha dejado nada al azar en la decoración de esta recámara. Cuando llege quien la va a ocupar, aunque no detalle el por qué se siente agradado, es porque no hay nada que desentone en la elección de la paleta de colores de esta habitación.