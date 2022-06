4 ideas para tener un área exterior pequeña, ¡pero fantástica!

Nuestro hogar no solo es el lugar donde viven nuestra familia, es también un patrimonio personal, y un espacio para compartir con los demás. No hay nada mejor que recibir a los amigos y familiares en nuestra casa, y compartir con ellos los mejores momentos. Pero no siempre nuestra casa está preparada para recibir a tanta gente. Algunas veces nos hace falta un espacio adecuado, lugares más amplios, o incluso los muebles suficientes para brindar una estancia cómoda a nuestros invitados.

Y para tener el lugar ideal muchas personas han definido los exteriores como el espacio social, porque es más fresco, más divertido, más cómodo y probablemente más amplio. Sin embargo, si no cuentan con el diseño y acondicionamiento adecuados, de nada valdrá tener un enorme jardín, porque no les permitirá disfrutarlo.

Este proyecto, del estudio Carol Abumrad Arquitetura e Interiores, nos demuestra que para tener un espacio exterior lindo, práctico y funcional no es necesario tener muchos metros, sino llenar los pocos espacios, y acondicionarlos, de tal forma que las visitas puedan tener todo lo que necesitan, e incluso un poco más.