3 patios antes y después: ¡3 cambios sorprendentes!

¿Tienes un patio en casa que no le encuentras ni pies ni cabeza? ¿Te sobra espacio pero no sabes cómo hacerlo funcional o darle un uso adecuado? ¿Quieres divertirte, pasarla bien y relajarte en casa pero no sabes por dónde empezar? ¡Pues sigue leyendo!

En este libro de ideas te presentamos 3 ejemplos de patios que eran un desastre: abandonados, descuidados, sin mantenimiento, oscuros, ¡hasta tétricos!, tanto que no se antojaba pasar ahí una rica velada y ni siquiera eran utilizados como almacén, no tenían ninguna utilidad. Afortunadamente los propietarios decidieron poner manos a la obra y contrataron a una serie de expertos que se enfocaron en crear espacios modernos, seguros, frescos, luminosos y prácticos, ¡verdaderos oasis dentro de casa!

Si quieres inspiración para hacer algo con tu patio, estás en el lugar indicado; de los ejemplos que verás a continuación puedes tomar ideas de colores, de texturas, de distribución, de estilos… La idea es que tomes nota de lo que más te guste y comiences a cambiar tu espacio.