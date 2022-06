12 albercas con microcemento ¡modernas y fabulosas!

Una casa así en el rancho de la familia es un paraíso perfecto para disfrutar de una buena alberca, si el rancho de la familia no dispone de tanto terreno cerca de la casa, no hay ningún inconveniente, no haces la alberca tan grande, pero si la haces, no importa el tamaño, todos tendrán un motivo mayor para visitar a los abuelos que seguro prefieren vivir allí, que en el bullicio de la ciudad.

Es posible que la familia diga que es un proyecto muy costoso y que seguro piensan que la inversión sobrepasa lo que pueden gastar ahora, pero eso lo puedes definir leyendo este artículo que homify te pone a tu disposición. El recubrimiento se hace en poco tiempo, con microcemento te lo pueden hacer en un plazo aproximado de 35m2 por día, esta programación depende un poco de las características propias de la superficie de la alberca, pero no demorarás mucho tiempo en disfrutarla junto a toda la familia, incluyendo a los abuelos por supuesto.