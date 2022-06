Pisos porcelánicos – Descubre sus cualidades y ventajas

Es asombrosa la forma en cómo un suelo porcelánico llega a imitar a otros materiales. Como el ejemplo que observamos en la fotografía en donde el piso cerámico incluso reproduce la textura rugosa de la madera. Difícilmente encontraríamos la diferencia si no fuera a través del tacto, en donde la madera es fácil de identificar.

El hecho de que un piso no se raye, no absorba humedad y resista las inclemencias del tiempo nos ahorra mucho trabajo, dinero y esfuerzo. Así sucede con los suelos porcelánicos que además se limpian fácilmente. Aunque habrá de aclarar que esto no sucede con el porcelánico pulido ya que éstos son más delicados, sí se rayan fácilmente y absorben los líquidos por lo que se debe de limpiar inmediatamente si cae algún residuo líquido. A diferencia de los suelos porcelánicos rectificados que ofrecen gran dureza y baja porosidad.