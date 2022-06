10 ideas para tener una cocina moderna y preciosa

Algo muy importante en las cocinas modernas es, que no importa qué tanto espacio tenga, que tan moderna luzca, los colores de la superficie o la distribución, hay algo que no se debe olvidar: una cocina siempre debe ser funcional y ser un lugar acogedor, un lugar que inspire a moverle a la olla, a combinar las especias y a ponerle sabor a nuestros platillos ¿ No te parece?

