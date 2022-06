Edición Especial Navideña – Tradiciones Internacionales: España

Este es un concepto que también encontramos en México, sin embargo en México no utilizamos mucho los términos de Nochevieja más bien solo la Nochebuena y el Año Nuevo. Sin embargo en España es común escuchar hablar de la noche vieja el día 31 de Diciembre que dará paso al Año Nuevo.

Y una de las más hermosas tradiciones que disfrutamos también en México es la de las 12 uvas, una costumbre muy hispana cuyo origen no es muy claro pero que se puede trazar a principios del siglo XX cuando un excedente de uvas llevo a los agicultores de Murcia y Alicante a crear la tradición de comer 12 uvas en el cambio de año, una por cada campanada y una por deseo para el año que viene.

Sea o no el origen de la tradición, lo cierto es que compartimos esta tradición gratamente y, ¿un consejo? Apuntemos los deseos antes de comer las uvas porque no contaremos con suficiente tiempo para pensar y comer, y dos, para los que tienen “boca chiquita” o se hacen, recuerden que es fruta y no engorda y en los 36 segundos que duran las 12 campanadas, debemos atascarlas todas en nuestra boca por lo que es recomendable practicar con grandes bocados para no atragantarnos y no dejar una sola fuera.