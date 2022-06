7 consejos para decorar una casa estilo minimalista

Cuando tienes una superficie clara, de cristal, o que no está repleta de ornamentos decorativos, la limpieza es algo necesario. Hasta la más pequeña mancha podrá corromper la pulcritud de tus espacios, pero no te preocupes, de hecho este estilo te garantiza que tus habitaciones serán mucho más fáciles de limpiar, y podrás asearlas en menos tiempo, porque no contienen tantas piezas pequeñas que debas mover o limpiar individualmente. Esta propuesta es de Xarzamora Diseño.