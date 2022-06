Una casa sencilla, pero con detalles que la hacen especial

Cuando se tiene la capacidad de ver más lejos que lo que está simplemente a la vista, puedes conseguir cosas fabulosas, hoy te queremos enseñar en este recorrido de homify, una casa que el concepto de su diseño puedes observar detenidamente qué es: el uso de la madera y la ingeniosidad de cómo manejar la luz natural y la artificial para crear un diseño genial.

Tienes que tomar nota de muchos detalles de gran interés, de este proyecto de Atelier Spinoza, que si miras por encima las imágenes, quizás no te des cuenta de que con solo el diseño de los muebles, dónde hacer un rodapié más profundo y colocar allí iluminación, obtienes un juego de volúmenes, sombras y luces que le dan a esta casa un estilo espectacular. No hablemos de decoración, es más que eso, es el proyecto , en el cual se han juntado las posibilidades de hacer algo diferente, con lo que todos tenemos a la mano y a veces no te percatas de sus posibilidades la… ¡Madera y luces!