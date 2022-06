Decoración de interiores para Salas Clásicas Contemporáneas

Lo primero que debemos pensar se la paleta de colores con la que contaremos, esta paleta es muy importante pues es la que se plasmará en cada pared, en cada pieza de mobiliario y en cada detalle decorativo.

Podemos optar por tonos neutros como en el ejemplo si contamos con suficiente luz natural para que se expanda y amplie el espacio. Pero si la luz no es vasta, podemos optar por un buen sistema de iluminación artificial discreto y localizado que soporte la lámpara colgante al techo, algo que no puede faltar y siempre optar por iluminación cálida, no fría.

Así podemos buscar dos sillones individuales de corte clásico con sus patas cabriolé y totalmente acolchados. En la imagen se aprecia su recubrimiento a dos tonos en patrones circulares que se intercalan combinando a la perfección con cojines extra de otros patrones como las flores y colores en diferentes tonalidades de la misma base.

