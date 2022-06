Muros llorones que adornarán tu jardín

A veces nuestro hogar no tiene las dimensiones necesarias para albergar un monumental muro llorón que, por sus magnitudes, no pase desapercibido ante los ojos de nadie; pero eso no significa que culpemos a nuestra residencia y sacrifiquemos nuestros anhelos por decorarla, existen las escalas, recurso en el tamaño que nos permite tener lo que anhelamos pero en miniatura.