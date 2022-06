16 albercas pequeñas que se verán perfectas en patios no muy grandes

El tener un espacio reducido en la terraza patio o jardín, no significa que no podamos contar con una alberca en la casa, pues la presencia de este sensacional elemento en el hogar no es sinónimo de lujo ni de grandes espacios. Lo que si es un hecho es que la casa adquirirá un gran valor desde lo económico hasta lo estético, permitiéndonos disfrutar de un espacio maravilloso y refrescante durante casi todo el año.

En el libro de hoy, tenemos 16 diseños extraordinarios de albercas pequeñas que se verán perfectas en la casa familiar.

¡Echemos un vistazo!.