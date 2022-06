7 consejos para construir una casa de bajo presupuesto en México

Cuando el presupuesto familiar no es mucho, pero los deseos de construir tu casa propia es grande, hay que resolverlo de alguna forma eficiente, la construcción nunca ha sido algo sencillo de manejar para quien no está dentro del sistema, si no eres ingeniero, arquitecto o contratista, esta experiencia de construir tu casa es todo un reto mayúsculo. Si además estas corto de presupuesto el reto es aun mayor, el desconocimiento de todo lo que sucede en cada etapa de la construcción, puede llevarte de la mano al fracaso o a la pérdida del dinero invertido.

Sería bueno que encontraras asesoramiento entre algunas de tus amistades o familiares, que conozcan del tema, o uno de los expertos que homify tiene en su plataforma de profesionales, que trabajen en el Estado donde vives, eso te dará algo de confianza para iniciar esta aventura de construir tu casa. Cuando se habla de ahorro en una edificación, es un concepto bastante relativo, es un mundo de planos, materiales y especialistas en cada etapa de la construcción, si no estás bien informado, te puedes perder en algún momento decisivo. Si estás bien informado y conoces cada etapa de la construcción y por supuesto de la necesidad en cada una, de invertir tus pesos, ya te sentirás más confiado y organizado para afrontar esta nueva ilusión de la familia, como es construir la casa propia.