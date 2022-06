Escalera escamoteable – ¡Solución ideal para espacios reducidos!

El hecho de que sean estructuras que se ocultan no es motivo para no esmerarse en el diseño. La variedad en diseños de escaleras escamoteables que podemos encontrar en el mercado nos permite elegirlas de acuerdo con el estilo de nuestra casa. Como esta escalera de estilo industrial que posee un look vintage, con la madera tratada para que parezca antigua. Por cierto, armoniza muy bien con el diseño interior de la habitación