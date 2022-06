Habitaciones infantiles – 10 jugueteros divertidos

Mantener el orden en un cuarto repleto de juguetes es algo complicado, y a veces no tenemos el espacio suficiente para guardar y acomodar cada cosa. Es por eso que un juguetero de canasto, que además funciona como banco es una excelente opción. Podrás utilizarlo junto, o por separado y te dará al certeza de que tu hijo no lo va a tirar porque es alto y no lo alcanza. Este diseño es de Miostudio.