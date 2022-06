Casas modernas mexicanas: ¡7 diseños sensacionales!

Se trata de una simpática casa de un piso para aquellas personas que gustan vivir solas. A diferencia de otras casas de un piso, ésta tiene un estilo revolucionario. Es decir, si has visitado alguna vez un museo de la revolución notaras que todos los cuartos tiene salida hacia el patio principal, no como las de ahora que son corridas y el patio es lo primero o último que vemos. A pesar de que cuenta con pinceladas de conceptos antiguos no deja de ser una casa moderna excepcional, pues en el centro del patio cuenta con una piscina lista para cualquier momento y una noche estrellada para disfrutar desde la misma o algunas de las habitaciones de la casa. Diseño de Cambio de plano.