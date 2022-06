Salas para el Invierno

Pero habrá los que no se inclinen por el blanco, seamos honestos, las salas blancas son hermosas pero requieren de mucho mantenimiento para mantenerlas precisamente de ese color. Asi que, ¿porqué no optar por un tono más amigable y al mismo tiempo cálido? Ese es precisamente la belleza del gris. Como tal no es un color cálido pero es un color que enmarca y ayuda a resaltar el resto de los colores, por lo que al utilizarlo, sabremos que el resto de colores por los que optemos serán estelares.

Así en la imagen podemos apreciar un sillón de tres piezas bastante amplio en gris que se complementa con la chimenea monumental. Sin embargo, aunque la princesa de este diseño es efectivamente esta chimenea fascinante y completamente industrial, son los detalles lo que le permiten lucir de tal forma.

Empezando por el piso de madera que solo se interrumpe suavemente por un pequeño perímetro necesario para el buen funcionamiento de la chimenea. El mobiliario es de dimensiones considerables pero coquetea con el principio minimalista de ser simplemente lo necesario real para resolver las necesidades de esta habitación y se corona con paredes de ladrillo que se han dejado al natural para dar ese estilo industrial moderno que encierra la calidez entre la piedra.

De esta forma, con un ventanal hacia el exterior invitará a disfrutar el calor de la chimenea, la visión del fuego y el frió por fuera que no se atreverá a entrar.