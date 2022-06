10 puertas de madera que harán lucir tu entrada

Otra gran ventaja de elegir a la madera como materia prima de la puerta es que no solicita mayores retoques, incluso darle algunos de más podría aniquilar su esencial, la cual radica mucho en su apariencia: en que se noten los nodos del árbol donde fue extraída, su color no se altere sólo se abrillante con barniz, y su solidez no sea aniquilada sino que se potencialice.