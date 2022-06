10 ideas fantásticas para iluminar las paredes de tu casa

Una de las áreas donde es más frecuente que los muros se vean olvidados es en el exterior del hogar, es decir, aquellas paredes que delimitan lo que es parte de una residencia y lo que ya no es. Pero, ¡ya no más anonimato!, y es que además de que los muros no merecen verse descuidados, existen en el jardín múltiples elementos que ayuden a hacer ver mucho mejor la iluminación.

Entre los elementos que decimos pueden funcionar de apoyo está la vegetación, pues si las luminarias son colocadas entre ella, ésta funge como difusor.