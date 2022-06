8 diseños de patios pequeños

Por ser patios pequeños no necesitan tener la gran cosa, menos es mas. Si a un patio pequeño lo saturas con plantas y árboles, no podrás disfrutar de la naturaleza ni distinguir su belleza. Lo que te recomendamos para patios pequeños es que, decores con menos plantas y más adoquín o piedras de jardín. Lo importante en este diseño es que no se trata de plantas comunes sino, de diferentes tipos y colores. Idea del proyecto Jardín con laja y corteza de pino.