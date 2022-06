8 consejos para diseñar un gimnasio en casa

Estar en forma no solo es una moda, sino que, va más allá. La salud es el factor más importante en la vida de una persona, puesto que sin salud, no podemos hacer nada. La obesidad y el sobrepeso, son variantes que la mayoría de los mexicanos poseemos. Para tener una buena salud y estar en nuestro peso, no solo se trata de comer bien o dejar de comer, sino de ejercitarse mínimo 30 minutos al día. En ocasiones, ya sea por trabajo o labores del hogar, existe la falta de tiempo para al actividad física, y más si se trata de trasladarse a otro lugar, lo cual consume más tiempo.

Por lo regular, la mayoría de las personas optan por ir a yoga, pilates, zumba o incluso un gimnasio, pero con la falta de tiempo es imposible acudir todos los días, además, te has puesto a pensar, ¿cuánto gastas al mes y/o al año?

Si crees que la falta de tiempo es tu problema, comienza ahorrando para crear tu propio gimnasio en casa. Las ventajas de éste es que, puedes utilizarlo en el momento que puedas, las veces que quieras y no tienes que esperar a que se desocupe, además, duran más tiempo. Y, ¿ por qué no?. Invitar a tus amigas, amigos, familia a ejercitarte contigo. Un gimnasio en casa, es una opción para ti que no tienes tiempo y gastas mucho dinero en un lugar que no acudes.

En este libro de ideas, te damos varios consejos para que puedas construir tu gimnasio en casa y sea un éxito.