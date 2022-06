¿Cómo decorar una sala? – 9 consejos geniales

Hablemos ahora de los adornos. No hay duda que son otro de los elementos que no pueden faltar al momento de decorar la sala; y es que son el detalle con el que culmina cualquier embellecimiento. Los profesionales de Decorazioni son un ejemplo del buen uso y cuidado de estos diminutos arreglos.

Ahora bien, no porque sean pequeños, si los comparamos con la estructura o el mobiliario, se deben manejar por separado, pues colocar adornos que no de adecuen en lo más mínimo con la decoración general puede incluso hacer que el sentido de la ornamentación sea otro o , en el peor de los casos, no tenga la misma proyección y por lo tanto decaiga.