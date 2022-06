Elegancia y confort en pocos metros cuadrados

Al baño de la recámara principal accedemos también por medio de una puerta corrediza, un recurso bastante funcional considerando que lo que menos se tiene es superficie para desperdiciar. Se trata de un baño de estilo moderno, para no desentonar con el resto del apartamento. Los acabados son de azulejo color marrón claro, el cual permite que cada objeto y detalle no se pierda entre texturas o colores innecesarios. Un baño compacto pero que cuenta con lo necesario y que, además, es elegante y sofisticado, un claro ejemplo de que el estilo y la funcionalidad no están peleados con las superficies reducidas.

