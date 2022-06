10 comedores bonitos para espacios pequeñitos

La gran funcionalidad y capacidad que ofrecen los muebles modulares es impresionante, sobretodo en casas de tamaño reducido, pues ofrecen una gran oportunidad de mantener el orden, indispensable, para que una casa sea estética y armoniosa.

No dudes en contar con un mueble modular en tu comedor y de preferencia opta por un diseño minimalista que no compita con la mesa y las sillas, de esta manera, el espacio no se sentirá opresivo ni sobrecargado.

La decoración del ambiente puede darse a través de los manteles de la mesa, plantas y otros detalles que marquen tu estilo personal.