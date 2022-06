15 diseños de pérgolas que darán estilo y protección a tu terraza

Esta segunda cualidad es formidable pues no impide el uso de la madera en cualquier circunstancia, es decir, que no porque ella estuvo ausente en la estructura de la pérgola del jardín, no puede figurar posteriormente en la apariencia; pero entonces, ¿cómo convocar a la madera? sencillo, mediante el recubrimiento, si se hace bien parecerá que está ahí de origen.