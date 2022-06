Tipos de tina para baño: materiales y estilos

Si, lo sabemos, la situación actual no nos permite tomar un baño de tina por varias razones. La primera y la más evidente: porque el agua se está terminando, no es una broma, no es una amenaza ni tampoco la premisa de “cuando el destino nos alcance” sino la realidad; la segunda igualmente evidente, porque desde hace varias décadas, la tina ha desaparecido en el cuarto de baño predominando la regadera y en las nuevas construcciones con trabajos hay espacio para regadera y baño; y la tercera es nuestro ritmo de vida ecléctico que no nos permite tomar baños de tina porque para ellos se requiere de tiempo.

La verdad es que el baño de tina es un ritual que viene desde los baños romanos que antes solo podía llevarse a cabo por los nobles pero que en nuestros días podemos adoptar en momentos que buscamos relajarnos al extremo, quizá durante el fin de semana, domingo por la noche antes de ir a dormir, un buen baño de tina con sales, buena música y quizá ¿buena compañía?

Es por ello que en homify queremos mostrarte diferentes modelos de este contenedor que podrá hacer de un momento especial algo único que te relajará, inspirará y fascinará si los mantienes en ocasiones esporádicas, finalmente un momento se considera especial si no sucede a menudo porque si fuera el caso ¿qué tendría de singular?