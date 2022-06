Diseñada en 260 m2: ¡esta casa es moderna y fabulosa!

Esta casa de 260 metros cuadrados, con un toque moderno muy particular, se compone de dos bloques superpuestos perpendiculares entre sí. La ubicación de la residencia en el terreno se determina de acuerdo con la incidencia solar y una orientación que destaca la hermosa vista de la ciudad. Esta casa con espacios integrados en un diseño muy actual, fue desarrollado por los despacho Espaço do Traço Arquitetura. Los arquitectos pusieron énfasis en los materiales como la piedra y la madera en los diferentes elementos que componen la residencia. La casa es el hogar de un diseñador y un ingeniero en Rio do Sul, Brasil.