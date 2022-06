Hacer del rincón un Estudio

Si, lo sabemos hoy no es día de pensar en trabajo y de alguna manera pasamos una buena semana cuando solo trabajamos medio día el 24, el 25 es festivo y el 26 se hizo puente ¿cierto? Sin embargo hay quienes tuvieron que regresar a trabajar el 26 ya sea presencialmente o bien desde casa.

¿Qué hay de aquellos que trabajan desde el hogar? Una regla que normalmente rompemos es la de no traer trabajo a casa y sobre todo el desconectarnos al momento de traspasar el umbral, pero siendo honestos no todos seguimos esta regla y hay quienes, por fortuna o desgracia trabajan desde el hogar y no siempre se cuenta con espacio suficiente para hacerlo.

Es por ello que hoy en homify, pensando en aquellos decidimos explorar formas de hacer de un pequeño rincón, un estudio de dimensiones ergonómicas que se adapten y que permitan, en esos momentos en que es inevitable el trabajar, podamos hacerlo desde la comodidad del hogar.