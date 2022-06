Ideas creativas – Patios de Ensueño

Llegaron los reyes ¿qué les pedimos? ¿qué nos trajeron? En homify pedimos muchos nuevos y bellos proyectos además de mucha inspiración para seguir descubriendo, curioseando y escribiendo para compartir las creaciones de nuestros profesionales con ustedes y desarrollar esos espacios únicos e irrepetible que conforman nuestro hogar.

Por ello hoy día de reyes queremos hablar de un espacio muy particular. Uno con el que no siempre contamos pero para aquellos con suerte de vivir en casa y no en departamento sabemos que este espacio del que hablamos es el lugar que cargaremos de experiencias fascinantes entre reuniones, contemplaciones, juegos y risas… estamos hablando de el patio y hoy quisimos conjuntar unas cuantas ideas creativas para construir crear patios de ensueño.