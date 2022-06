15 ideas innovadoras que darán un nuevo look a tu jardín

Ha quedado atrás aquella época donde los jardines eran espacios sumamente definidos, en los cuales no se permitía nada más que un conjunto considerable de vegetación, y decimos que ya es un concepto de antaño porque lo moderno, ecléctico y minimalista permitieron que se innove en la imagen hasta de esta área verde.

Pero, ¿qué aspectos definen ese aspecto de innovación en el jardín?, la respuesta no es tan complicada, todo recae en incluir elementos que no tengan la tradición de estar en esa área y, sobre todo, en dejar de ver al exterior como mera decoración y comenzar a contemplarlo como un sitio más para la convivencia y el disfrute.

Sin embargo, no te preocupe si no estás seguro de cómo renovar el look de tu jardín, pues estás frente a un libro de ideas que funge de maravilla como una guía de iniciación, así que no posterguemos más el inicio y conozcamos 15 maneras de llenar de moda nuestras áreas verdes.