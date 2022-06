25 ideas para que una casa pequeña ¡se vea perfectamente organizada!

El tamaño del lugar no tiene porqué definir tus necesidades. Eres tú quien define qué hacer con el espacio con el que cuentas. Y la mejor forma de decorar cualquier habitación no es adaptando el diseño a ella, sino adaptando la habitación a tus sueños. Así que si siempre has deseado tener una cava en casa, un diseño flotante es una excelente solución para los espacios pequeños.