Decoración para Cocinas estilo Rústico

Y finalmente, cuando nuestro piso, paredes y techo estén preparados para recibir el mobiliario, el mejor estilo rústico es la madera por supuesto. Aunque claro también hay que considerar que los electrodomésticos ahora se dejan en el tono metálico del acero inoxidable por lo que nos vendría bien, si no contamos con electrodomésticos en color blanco, negro o con recubrimiento en crudo, que los montemos en marcos de madera como en esta imagen donde la cocina y el lava-vajillas se enmarcan de esa forma para conjuntar fácilmente con las alacenas y entrepaños alrededor de la cocina.

Aquí en particular destaca el refrigerados y congelador que se consigue con un sobre-recubrimiento de melamina en crudo que combina a la perfección con el mobiliario de madera. ¿La desventaja? Para los amantes de imanes en el refrigerados, este recubrimiento en definitiva no es la opción pues es una puerta sobre la puerta por lo que no hay metal que soporte el iman, sin embargo para aquellos que gustan de espacios limpios quizá puedan considerar esta su mejor opción.

De esta forma, con detalles no tan pequeños pero si contundentes podemos experimentar en nuestra cocina para darle ese aire rústico que tanto nos gusta en México pero con un toque moderno que se adapta a nuestra vida urbana en las grandes ciudades.