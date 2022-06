¡Vamos a derrumbar paredes y combinar sala y comedor!

Los desniveles son una de las mejores maneras de delimitar espacios sin confinarlos con paredes y hacerlos que no puedan fusionarse ni de broma entre ellos. Y hablamos de este hecho de delimitar debido a que también es importante que, al menos visualmente, exista una barrera entre un sitio y otro, ya que aunque sea compatibles, no son la misma área y no cuentan con características idénticas.

Si te convence esta idea de jugar con los niveles estarás además dándole un dinamismo a tu casa que difícilmente se logra con otros recursos.