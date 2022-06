18 terrazas con asador que te van a inspirar a remodelar la tuya ya

¿Quién no disfrutaría de una buena carne asada en el jardín con la compañía de amigos y familiares?, estamos seguro que nadie, o casi nadie se resiste a tan tentativa propuesta, el problema surge cuando no queda en nosotros tener un asador, sino que depende del espacio, pues de entrada, al ver un jardín pequeño creemos que no es capaz de albergar una parrilla con todo lo que ésta necesita.

Pero no nos guiemos por la mera apariencia, que también los jardines pequeños le dan una buena bienvenida a los asadores en el jardín, siempre y cuando exista orden, planeación y mucha creatividad, justo como te mostramos abajo.

¿Vamos para allá?