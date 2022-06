Los 5 de la Semana: Todas las habitaciones del hogar

Y para finalizar no podíamos dejar de mencionar la estancia, esa que nos recibe al traspasar el umbral hacia el hogar y esa que guarda miles de recuerdos de todas las reuniones que ahí toman lugar. Por todo esto debe ser un lugar que haga sentir cómodos no solo a nosotros sino a nuestra infinidad de invitados que se dan lugar en ocasiones especiales y las no tanto para hacer de este espacio un lugar. Así Color y Textura para Salas es el punto donde empezar para hacer de ellas todo lo que deseamos y mucho más.

Y antes de que acabe el año, como último domingo solo queremos desear que el siguiente esté lleno de proyectos y aquí estaremos para seguir inspirando al máximo.