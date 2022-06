10 revestimientos que harán que tu baño se vea hermoso

Una opción económica y en gran variedad de presentaciones es el papel tapiz o los llamados papeles pintados. Este material tiene la ventaja de que cuenta con una gran variedad de diseños e incluso puedes crear tu propio patrón. Su instalación es muy sencilla: mides, revisas que las superficies estén completamente lisas y limpias, presentas, pegas ¡y listo! Sobre tus nuevas paredes puedes instalar los muebles y ornamentos que quieras.

Las desventajas son, por otro lado, que al ser un material adherido a la pared con la humedad tiende a despegarse y, en algún momento, una esquina comenzará a caer. Por otro lado, si no tienes cuidado a la hora de instalar y dejas alguna burbuja de aire en una superficie, ésta será muy notoria y será imposible hacerla desaparecer. El manejo de la humedad es importantísimo, pues aunque hayas realizado una instalación impecable, si surge alguna fuga en una pared, el tapiz se levantará y para arreglarla éste deberá desaparecer. Por ello no es buena idea instalarlo en la ducha, pero si lo instalas en las paredes que no cuentan con tuberías ni llaves de agua ¡no debe haber ningún problema!