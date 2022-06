15 ideas fabulosas para revestir las paredes con piedra

Una pared revestida de piedra, en estos tonos claros, le prestan a la decoración de la habitación un significado y protagonismo excelente. Los tonos de las piedras no son uniformes y ese detalle es uno más de los que interesan en la decoración. No coloques más de una pared con un recubrimiento como este, para que no se vea el espacio recargado y pierda el protagonismo este recubrimiento.